İzmir'deki protokol üyeleri trafik denetimine katıldı

Memük, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kazaları en aza indirmek olduğunu belirterek, "Trafik denetlemesi yapıp vatandaşlarımızı uyardık. İçişleri Bakanlığımızın 'Kemerin Ses Getirsin' sloganı ile vatandaşlarımızı bilgilendirip, hayırlı yolculuklar diliyoruz." dedi.

Protokol üyeleri ayrıca, çocuklara da kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi. Bazı vatandaşların da yetkililere şeker ikram ettiği görüldü.

Aşkın da bu yıl İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında çok yoğun tedbirler alındığını aktararak, şu ana kadar büyük bir kazanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların trafik kurallarına uymalarını isteyen Hüseyin Aşkın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hem emniyet teşkilatı hem de jandarmamız üstün bir görev anlayışıyla yollarda. Bu da sonuç verdi. İnşallah bayramın sonuna kadar hem güzel İzmir'imizde hem de Türkiye'nin her yerinde önemli kazaların olmadığı bir bayram görürüz. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz.

Fazla miktarda yerli turist İzmir'e geliyor. Geliş yoğunluğu bugün itibarıyla biraz azaldı ama biz bayramın 2'nci gününden itibaren başlayacak dönüş trafiği için 5,5 kilometrede bir planlamamızı yaptık. İzmir'de 100'ün üzerinde polis ekibi, 120 de jandarma trafik timi görev yapıyor."

