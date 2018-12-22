HABER

İzmir'deki 'rüşvet' operasyonunda bir zabıta memuru tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 00:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'de düzenlenen rüşvet operasyonunda, Konak Belediyesi'nde görevli 10 zabıta görevlisi ile 15 esnaf gözaltına alındı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen rüşvet operasyonunda, Konak Belediyesi'nde görevli 10 zabıta görevlisi ile 15 esnaf gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, "Kanunsuz ve hukuk dışı oluşumlara izin vermeyiz" dedi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, geçen 17 Aralık'ta, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli 10 personel ile 15 esnafı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 25 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, biri amir 3 zabıta görevlisi ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu 3 kişiden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğer 2'si ise serbest kaldı.
PEKDAŞ: KANUNSUZ VE HUKUK DIŞI OLUŞUMLARA İZİN VERMEYİZ
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş şunları söyledi:
"17 Aralık Pazartesi günü İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemizin Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan 10 personelimiz gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin sonunda tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 zabıta personelinden sadece 1 zabıta memurunun tutuklanmasına karar verilmiş, diğerleri serbest bırakılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki; soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği belediyemiz her türlü denetime ve incelemeye açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne yapılan tüm inceleme ve denetlemelerden Konak Belediyesi alnının akıyla geçmiştir. Bu yönüyle belediyemiz kamu idareciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilmektedir. Konak Belediyesi olarak hiçbir kanunsuz ve hukuk dışı oluşuma izin vermediğimiz gibi çıkar çevrelerine karşı göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız mücadeleyi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yerel seçimler yaklaşırken şahıslardan kaynaklı adli soruşturmaları farklı yönlere çekerek şahsımı ve başkanlığını yaptığım Konak Belediyesi’ni yıpratma çabasına girenler, manipülatif haberler yaptırarak kamuoyu üzerinde siyasi algı yaratmayı amaçlayanlar hedeflediklerine asla ulaşamayacaklardır. Her ne olursa olsun, Konak Belediyesi kamucu belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye, Konak halkının huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edecektir.”

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulunduKadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu
Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıŞarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.