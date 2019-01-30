HABER

İzmir’deki sağanak nedeniyle bir evi su bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:59 | Son Güncelleme

İzmir’de etkisini artıran sağanak nedeniyle bir ev sular altında kaldı.

İzmir’de etkisini artıran sağanak nedeniyle bir ev sular altında kaldı. İzmir-Aydın otoyolundan gelen sular, Çini ailesinin bahçesinden geçerken, evin içi de yaklaşık yarım metre yağmur suyu doldu. Eşyaları kullanılamaz hale gelen çaresiz aile, yetkililerden yardım istedi.
Geçen hafta İzmir’i etkisi altına alan sağanak sebebiyle birçok ev ve iş yerini su basarken, meteorolojinin uyarılarının ardından yeni bir yağışlı hava kenti etkisini altına aldı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, İzmir-Aydın otoyolundan gelen sular, Buca’nın Zafer Mahallesi’nde oturan Çini ailesinin evinin bahçesinde toplandı. Yüksek bir debiyle akan su dolayısıyla ailenin evi sular altında kalırken, evin içinde bulunan eşyaların büyük bir çoğunluğu da sular altında kaldı. Bahçelerinden dere yatağının geçmediğini söyleyen Murat Çini, birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen somut bir adım atılmadığını iddia etti.

Eşyalar kullanılamaz halde
Her kış bahçelerinden suların aktığını belirten Çini, "Her sene yağan yağmurlardan dolayı evlerimizi su basıyor. Eşyalarımız kullanılamaz halde, duvarlarımız rutubet oldu. Bahçeden yüksek şiddetle akan su sebebiyle evlerimiz çökecek diye korkuyoruz" dedi.
Evde bulunan eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Murat Çini, "Evimizin içine yarım metre su doldu. Bu sebeple eşyalarımızın çoğu kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında 2 yaşındaki yeğenim de evin içerisindeydi. Mikrop kapmaktan korkuyoruz. Tapuda da defalarca baktık ki bahçemizden dere yatağı geçmiyor. Yetkililer gelip incelediler, fotoğraflarını da çektiler. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Çok zor durumdayız. Günlerdir komşularımızda kalıyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar, perişan haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"Psikolojimiz bozuldu"
Yaşanan baskınlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Gülşen Çini ise "İki gündür komşularımızda kalıyoruz. Çoluk çocuk suların içinde mahsur kaldı. Lütfen bize yardım etsinler. Her yağmur yağdığında ben korkuyorum; artık psikolojim bozuldu. En ufak bir yağmurda ‘Acaba yine mi evimi su basacak’ diye korkuyla yaşıyorum. Yağmurun bile yağmasını istemiyorum. Her sene su baskını yaşıyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysunlar" diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı beklediBariyerlere saplanan otomobilde kurtarılmayı bekledi
Nevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıNevşehir’deotomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.