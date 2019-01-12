HABER

İzmir'deki sağanak yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:44 | Son Güncelleme

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya: - "Yiğitler Barajı'nın taşması söz konusu değil"

İZMİR (AA) - Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Yiğitler Barajı'nın taştığı ve işçilerin şantiyede mahsur kaldığı iddialarını yalanladı.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yiğitler Mahallesi'nde yapımı devam eden barajın taşması sonucu heyelan meydana geldiği ve işçilerin şantiyede mahsur kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Barajın yapım aşamasında olduğu bilgisini veren Kızılkaya, henüz suyu tutan bir set bulunmadığını ifade etti. Kızılkaya, şantiyenin ulaşımını sağlayan geçici menfez geçidinin yoğun yağış nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini aktararak şunları söyledi:

"Şantiye ile irtibat hiçbir zaman kesilmedi. İşçilerin mahsur kaldığına yönelik ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Dünkü şiddetli yağış nedeniyle personel tedbir amaçlı şantiye dışına çıkarılmamış. Bugün yapılan çalışma ile şantiyedeki personel otellere yerleştirilmiştir. Şantiyede mahsur kalan hiçbir işçimiz yoktur. Ayrıca ulaşım da rahatlıkla sağlanmaktadır."

Kaymakam Kızılkaya, şiddetli yağış nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"
Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp ettiÖncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kızılkaya sağanak yağış Yiğitler Barajı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.