İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (4)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

İZMİR'DE EN ÇOK FOÇA VE DİKİLİ BÖLGESİ YAĞIŞ ALDI İzmir Meteoroloji 2.

İZMİR'DE EN ÇOK FOÇA VE DİKİLİ BÖLGESİ YAĞIŞ ALDI İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nde 50-75 kg arası yağışlar kaydedildiğini bildirdi. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "30 Eylül akşamı tropik fırtınanın geçişi sırasında, özellikle Ege’nin kıyı kesimlerini etkileyen bir yağış söz konusu oldu. Ege Bölgesi 50-75 kg arasında yağış aldı. İzmir merkezde metrekaraye 27 kg, Çanakkale'de 13 kg, Manisa'da 27 kg, Aydın'da 31 kg, Balıkesir'de 4 kg yağmur yağdı. Sahil kesimlerindeki ilçelere bakıldığında ise, Gömeç 103 kg, Gökçeada 70 kg, Foça 75 kg, Dikili 70 kg, Bozcaada 64 kg, Kuşadası 56 kg, Ayvacık 52 kg, İncirliova 52, Ayvalık 51 kg yağış aldı. Hemen hemen her ilimizde sahil kesimlerinde 50 kg ve üzeri yağışlar kaydedildi. İzmir’de en çok Foça ve Dikili bölgesi yağış aldı. 50 kg ve üzeri olan çok kuvvetli yağışlar da özellikle kıyı kesimlerinde kaydedildi. Ege sahillerinde yağış gece yarısına kadar zaman zaman etkili olarak devam edecek. Gece yarısından sonra ise yağışlar kuzeye çekilecek. Güney Ege ve Ege’nin genelinde kuvvetli yağış beklentisi yok. Yarın sadece Balıkesir ve Çanakkale’nin kuzeyinde hafif yağışlar bekleniyor." Hande NAYMAN /İZMİR, (DHA)

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