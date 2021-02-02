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İzmir’deki selde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

02.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni, yaklaşık 5 kilometre ileride bir dere yatağında bulundu.İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy’de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedeni, yaklaşık 5 kilometre ileride bir dere yatağında bulundu.
İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy’de 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Balaban Deresi içerisinde yer alan araçta ise Kaan Soydan’ın kayınpederi olduğu ifade edilen Hıdır Öztürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı.

“İzmir 1995 yılından beri en büyük yağışı aldı”
Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Dün geceden itibaren 1995 yılından bu yana yaşanan en büyük yağış gerçekleşti. Uzun yıllar İzmir Şubat ayı ortalaması 102 kg oldu. Sadece Konak ilçesine 10 saatte 142 kg yağış düştü. Dolayısıyla bu bir felakete dönüştü. 5-6 ilçemizde sel ve su baskınları var. Menderes’te de dere taşması sonucunda 1 vatandaşın cansız bedeni bulundu. Araç içerisinde sürüklendikleri anlaşılıyor. Aracın içinde de 1 vatandaş var. Yağış ve risk devam ediyor. Arkadaşlar temkinli çalışıyor. Şuana kadar İzmir’de bin 272 noktada su baskını ihbarı var, birçok altgeçit su altında kaldı ve trafik kilitlendi. Tüm kurumlar birlikte çalışarak bunu aşmaya çalışıyoruz. Bu saat itibariyle trafik normale dönmüş değil. Bu nedenle kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verdik. Yarın hayat normale dönünce çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Tarlaya bakmak için giderken sele kapılmışlar
Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk’ün kendilerine ait tarlada zarar olup olmadığına bakmak için gittikleri sırada araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldığı öğrenilirken, Soydan’ın selden kurtulmak için araçtan çıktığı ve taşan dere sularına kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

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