İzmir'deki şenlikte 10 ton hamsi dağıtıldı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nca '9'uncu Hamsi Şenliği' düzenlendi. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsinin pişirilerek, ekmek arasında dağıtıldığı şenliğe İzmirliler, büyük ilgi gösterdi. Hamsi yemek isteyenler, uzun kuyruklarda bekledi. Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nca her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Hamsi Şenliği'nin 9'uncusu, Balçova ilçesindeki İnciraltı rekreasyon alanında yapıldı. Batum, Rize ve Trabzon'dan getirilen 10 ton hamsi, tavalarda pişirilerek, şenliğe katılanlara ikram edildi. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, hafta sonunu katıldıkları şenlikte ekmek arası hamsinin tadına bakarak, değerlendirdi. Ücretsiz hamsi ikramını kaçırmak istemeyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyunca yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şenlikte, hamsi tezgahlarının dışında yöresel lezzetlerin yer aldığı 60 farklı stant da açıldı. Halk oyunları gösterileri sunulan, Karadeniz türküleri seslendirilen şenlikte dağıtılan balık ekmeklerden yiyenler, kuyrukta beklediklerine değdiğini söyledi. 'Hamsi Şenliği'ne İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak Belediye Başkanı adayı Abdül Batur ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da katıldı. 'BİRLİK BERABERLİK İÇİN BİR ARADAYIZ' 'Hamsi Şenliği'nin her yıl olduğu gibi bu sene coşkulu geçtiğini belirten Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Özyar, "50 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Batum, Rize ve Trabzon'dan 10 ton hamsi getirildi. Saat 10.00'dan beri servise devam ediyoruz. Hava da güzel, yağmur yok. Ayrıca 60 standımız var, onlarda da doğal ürünler sergileniyor. Önemli olan hamsi yemek değil; birliğin beraberliğin, dostluğun pekişmesi. Onlarca, yüzlerce kişi kol kola giriyor, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Bu ortamı yaşatmak istiyoruz ve buna devam edeceğiz" diye konuştu. Hamsinin lezzetine bakmak için etkinliğe katılanlardan Ali Ekinci ise "Geçen yıl sırada çok bekledik, o yüzden bu kez erken geldik. Buraya kadar gelmişken kuyrukta bekleyeceğiz. Ortam çok güzel. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" dedi. Şenliğe daha önce de geldiğini belirten Hatice Boz, "Birkaç kez geldim. Çok erken geldiğim için çok sıra beklemedim; ama bu lezzet için uzun kuyruklara değer. Şansımıza hava da güzel. Hamsiler çok lezzetli" diye konuştu. Şenliği 9 yıldır kaçırmadığını kaydeden Giresunlu Necla Özdemir ise "Geçen yıl şehitlerimiz olduğu için ilahiler okundu ve eğlence yapılmadı. Bu yıl eğlence de var" dedi.



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