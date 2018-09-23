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İzmir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve güvenlik kayıtlarından kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, yaşı 18'den küçük kişi ise ev hapsi şartıyla salıverildi.

Kavgada kullanıldığı iddiasıyla el konulan tabancanın incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildiği öğrenildi.

- Olay

Turan Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin çıkışında 17 Eylül gecesi otomobildeki Yücel Y. ile bir grubun birbirlerine silahla ateş açması sonucu A.A. (29), İ.A. (44), Y.Ö. ve Yücel Y. yaralanmıştı. Aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışan Yücel Y, yaklaşık 100 metre ileride kaza yapmış, hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Yücel Y, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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