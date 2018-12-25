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İzmir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:50 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde, tartıştığı kadını silahla yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen kadın yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadını silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'yi (22) yaraladıktan sonra kaçtığı ileri sürülen N.E'nin (29) saklandığı yeri tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu gizlendiği evde yakalanan kadın şüpheli N.E, sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi edilen C.K'nin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ödemiş ilçesinde, 22 Aralık'ta N.E, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine gelmiş, ikili arasında çıkan tartışmada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
firar kadın Ödemiş yakalandı yaralama

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