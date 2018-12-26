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İzmir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:18 | Son Güncelleme

Bir kadını silahla yaraladığı için gözaltına alınan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir kadını silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bengisu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'yi (22) yaraladıktan sonra saklandığı yerde gözaltına alınan N.E'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen N.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş ilçesinde 22 Aralık'ta gerçekleşen olayda N.E, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine gelmiş, ikili arasında çıkan tartışmada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Ödemiş tutuklama yaralama

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