İzmir'deki silahlı kavga

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kavga sonrası gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Mithatpaşa Caddesi'nde 27 Ocak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Metin Basat hayatını kaybetmiş, C.A, S.A, B.A, F.Y, M.Y. ve İ.Y. yaralanmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!
IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum