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İzmir'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 23:36 | Son Güncelleme

Aliağa ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yiğit Kahraman'ı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Hasan Hüseyin U'yu yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Hasan Hüseyin U'nun bir evde sakladığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Çakmaklı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Hasan Hüseyin U. ile Yiğit Kahraman'ın tartışması, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, yaralanan Kahraman, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Hasan Hüseyin U. ise olay yerinden kaçmıştı.

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