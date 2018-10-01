İzmir'deki silahlı kavga davası

Sanıklar hakkında talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak, sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İddia makamı, dosyada firari sanık olan A.E'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Erdem'in Halil Kaya'yı "haksız tahrik altında insan öldürme" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Hacısalihoğlu'nun "zincirleme silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Kırca'nın, Halil Kaya'yı "kasten öldürmek", Mustafa İnal'ı "Olası kastla öldürmek" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Öldürülen Mustafa İnal'ın ağabeyi, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, kardeşinin ölümünde ihmali olan sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Erdem, olayı tasarlayarak eğlence merkezine gitmediğini ve o gece olay çıkaran Halil Kaya'nın küfürler savurduğunu ileri sürdü. Maktulün silahını çıkartması üzerine kendini savunmak için silahını çekerek ateş ettiğini ileri süren Erdem, nefsi müdafaadan yararlanması gerektiğini belirtti.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği ifadelerinde kimseyi öldürmediğini söylediğini beyan eden sanık Kırca, "Elimde silah yoktu, kimseyi öldürmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Hacısalihoğlu da beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık avukatları, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için ek süre talebinde bulundu.

Sanıkların tahliye taleplerinin reddini ve avukatlarına esasa dair savunma yapabilmeleri için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.

- Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.

Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı. Şüpheli olduğu belirlenen A.E. ise aranıyor.

