İzmir'deki silahlı kavga davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.
İddia makamı, 1 Ekim'de verdiği mütalaasını yineleyerek, firari A.E'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Hacısalihoğlu'nun "zincirleme silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Kırca'nın ise bir kişiyi "kasten öldürmek" ve bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.
Talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Erdem'in avukatı Ergün Bademci, tanıklar M.A. ve S.S'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu, bunlarla ilgili kapsamlı savunma yapacaklarını söyleyerek süre talebinde bulundu.
Diğer sanık avukatları da dosyanın kapsamlı olduğunu savunarak, "son kez" süre istedi.
Tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.
Sanık ve avukatlarına "son kez" ek süre veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
- Olay
Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.
Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı, A.E. ise aranıyor.
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