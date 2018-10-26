HABER

İzmir'deki silahlı kavga davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

Karşıyaka'daki eğlence mekanında biri polis 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi, savunma için son kez süre verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

İddia makamı, 1 Ekim'de verdiği mütalaasını yineleyerek, firari A.E'nin dosyasının ayrılmasına, sanık Erdem'in "haksız tahrik altında insan öldürme" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Hacısalihoğlu'nun "zincirleme silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma", sanık Kırca'nın ise bir kişiyi "kasten öldürmek" ve bir kişiyi de "olası kastla öldürmek" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Talep edilen ceza miktarları dikkate alınarak sanık Hacısalihoğlu'nun tahliyesini isteyen iddia makamı, sanıklar Erdem ve Kırca'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Erdem'in avukatı Ergün Bademci, tanıklar M.A. ve S.S'nin ifadelerinde çelişkiler olduğunu, bunlarla ilgili kapsamlı savunma yapacaklarını söyleyerek süre talebinde bulundu.

Diğer sanık avukatları da dosyanın kapsamlı olduğunu savunarak, "son kez" süre istedi.

Tutuklu sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarına "son kez" ek süre veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Olay

Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.

Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı, A.E. ise aranıyor.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Diyarbakır programını yarıda kestiCumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Diyarbakır programını yarıda kesti
Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi kavga Sanık savunma

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

Fatih Portakal tepki göstermişti! Açıklama geldi

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.