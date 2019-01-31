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İzmir'deki silahlı kavgaya 5 tutuklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 01:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Mithatpaşa Caddesi'nde 26 Ocak Cumartesi günü, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda, Metin Basat hayatını kaybederken, C.A, S.A, B.A, F.Y. M.Y. ve İ.Y yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1 kişi savcılıkta, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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