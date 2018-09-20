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İzmir'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:09 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Çamlıpınar Mahallesi'nde dün Aydın S'nin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan silahlı saldırı sonucu yaralanan Aydın S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde 35 KE 4619 plakalı otomobille seyreden Aydın S'ye (32) arkadan gelen bir otomobilden ateş edilmiş, ağır yaralanan Aydın S. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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