İzmir'deki silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Çamlıpınar Mahallesi'nde dün Aydın S'nin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan silahlı saldırı sonucu yaralanan Aydın S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
- Olay
Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde 35 KE 4619 plakalı otomobille seyreden Aydın S'ye (32) arkadan gelen bir otomobilden ateş edilmiş, ağır yaralanan Aydın S. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
Karısını ve kızını pilates topuyla öldürdü
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!