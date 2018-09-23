İzmir'deki silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çamlıpınar Mahallesi'nde 19 Eylül'de Aydın S'nin silahlı saldırı sonucu yaralanması olayına ilişkin görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Buca ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde 35 KE 4619 plakalı otomobille seyreden Aydın S'ye (32) arkadan gelen bir otomobilden ateş edilmiş, ağır yaralanan Aydın S, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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