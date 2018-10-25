İzmir'deki silahlı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gece Buruncuk Mahallesi'nde Halim Hoşal'ı aracının içinde av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan M.Ö'nün, olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında olduğunu tespit etti.

Fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Halim Hoşal (44), önceki gece, Bayındır ilçesine bağlı Buruncuk Mahallesi'nin girişinde park halindeki otomobilinde ölü bulunmuş, av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Hoşal'ın katil zanlısı olduğu ileri sürülen M.Ö'nün (45) yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

