HABER

İzmir'deki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Tire ilçesindeki saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Gece kulübünün önünde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mürsel Çakan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan İ.Ç'nin aynı hastanede, S.G'nin de Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen H.S, A.S, N.S. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.S, N.S, ve A.Ç. hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise serbest bırakıldı.

Saldırıyla ilgili 5 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Tire ilçesinde 4 Ağustos'ta gece kulübünün önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
Kırıkkale'de 'bayram' yoğunluğuKırıkkale'de 'bayram' yoğunluğu
GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangınıGÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma polis Tire

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.