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  4. İzmir'deki taksilerde dijital dönem başladı

İzmir'deki taksilerde dijital dönem başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulaması hizmete girdi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın taksi çağırma uygulaması En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulaması hizmete girdi. Uygulama ile müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca, mobil uygulama ve internet üzerinden taksilere erişimi sağlayacak olan En Taksi İzmir ve VIP taksi uygulamaları hizmete girdi. Bir yılı aşkın süredir İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) geçtiği testlerden tam not alan En Taksi İzmir uygulaması birlikte, müşteriler internet üzerinden ve mobil uygulamadan taksi çağırabilecek. Uygulamayı kullanan müşteriler, çağırdıkları taksinin sürücünün kim olduğunu görüp, aldığı hizmeti ve şoförü de puanlayabilme imkanına sahip olacak. En Taksi uygulamasıyla birlikte, müşteriler gideceği mesafeye ne kadar ücret ödeyeceğini de önceden öğrenip, ödemesini kredi kartıyla yapabilecek. Uygulama kapsamında kullanıcılar, kendilerine gönderilecek olan aracı veto hakkına da sahip olacak. VIP Taksi ise vatandaşlara lüks taşıma imkanı sunacak ve aynı anda 8 kişi seyahat edebilecek. VIP araçlarda TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak.
'BUGÜN TAKSİCİLER İÇİN BAYRAM'
En Taksi ve VIP taksi uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, oda başkanları ve taksici esnaflarının katılımıyla basına tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, taksilerin şehirler için sembol olduğunu belirterek, "Bugün taksiciler için bayram günü. Bu yüzden İzmir'in tüm billboardlarında En Taksi var. Çünkü biz, taksici esnafının kentin sembolü olduğunu düşünüyoruz. Taksiler, o kentin ayaklı habercileridir. Kente gelenler önce taksiciyle karşılaşıp ondan haber alır. Bu sistemi Türkiye'de ilk kez uygulayan şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağın akışına ayak uydurmaktan başka şansımız yok. Aksi taktirde potansiyelimizin altında kalırız. İzmir'i İzmir yapan esnafıyla daha çok iş yapacağız" dedi.
'KARBON SALINIMI AZALACAK'
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Anık, yeni sistemden hem müşterilerin hem de taksicilerin memnun olacağını söyledi. Anık, şöyle dedi:
"Türkiye'de ilk defa belediye otoritesinde ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de gerçekleştiriyoruz. İzmir ilklerin şehri olmaya devam ediyor. Teknoloji canlı bir organizma gibi sürekli gelişmeye, ilerlemeye devam ediyor. Adapte olabilenler yaşıyor, olamayanlar ise veda ediyor. Taksiciler olarak kendimizi geliştirerek, yenilemek zorundayız. Teknolojinin geldiği bu noktada, taksiciler olarak daha insan odaklı bir sistem arayışına girdik. Bugün uzun süren arayışların neticesinde, dünya örneklerini inceledikten sonra, içimize sinen, herkesi memnun eden teknolojik bir çözümü ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sistem sadece müşteri odaklı olmayacak. Sistemin taksimetreye entegre çalışması nedeniyle araçlar çok daha verimli çalışacak ve taksilerin trafikte boş gezmelerinin önüne geçilecektir. Bu şekilde karbon salınımı azaltılacak. İzmir'deki ilk lüks taksiyi de bugün trafiğe çıkarıyoruz. Yaza doğru artacak olan araç sayımız ile İzmirli vatandaşlarımıza hak ettikleri konforda taksicilik hizmeti sunmaya başlayacağız."
Anık ayrıca, 'Engelsiz Taksi' uygulamasının da ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi. Kesilen kurdelenin ardından Soyer, yeni nesil taksilerde incelemelerde bulunduktan sonra Celil Anık'ın kullandığı taksiyle alandan ayrıldı.

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