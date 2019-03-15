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İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

IHAAW135631-ASA/15-03-2019 - İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. 15.03.2019 13:56:31 TSI NNNN

İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

IHAAW135631-ASA/15-03-2019

- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

15.03.2019 13:56:31 TSI
NNNN

İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

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