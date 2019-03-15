- İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor.

IHAAW135631-ASA\/15-03-2019 \n- \u0130zmir\u2019deki Tepecik E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiye ekipleri yang\u0131na m\u00fcdahale ederken, hastanede bulunan hastalarda camlardan tahliye ediliyor. \n15.03.2019 13:56:31 TSI\nNNNN \n \nPARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z frikik \u00fcst\u00fcne frikik verdi!Yolcu otob\u00fcs\u00fcnde 14 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131Edirne'de g\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131na 4 tutuklama
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