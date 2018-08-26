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İzmir'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Avusturya'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla Adnan Menderes Havalimanında gözaltına alınan Kazım B'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Avusturya vatandaşı olduğu öğrenilen Kazım B. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mit operasyon PKK/KCK terör

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