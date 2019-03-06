İzmir'deki terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Dikili Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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