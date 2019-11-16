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İzmir’deki terör operasyonuna 11 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile İzmir’in Foça ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapmış ve 12 kişiyi gözaltına almıştı.

İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul ile İzmir’in Foça ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yapmış ve 12 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cezaevindeki örgüt mensuplarına açlık grevi tarzında eylem talimatlarını ilettikleri ve örgüt üyelerine maddi yardım sağladıkları iddia edilen 12 kişiden Selma A, Hediye T, Ruken D, Melike A, Şeyhmus D, Sait B, Ramazan Y, Murat T, Mazlum K, İsmail A. ve Hasan H. D. tutuklandı.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Mehmet G. ise serbest kaldı.

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