HABER

İzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 20'den 23'e yükseldi.

İzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 20'den 23'e yükseldi.
İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Menemen İlçe Başkanlığı seçimlerinde eski İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın konuşması sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söyledikleri belirlendi. PKK elebaşısının fotoğraflarının da asıldığı seçime katılan kişilere yönelik dün (pazartesi) sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden, aralarında Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.'nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 3 zanlı daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 23'e ulaştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülem şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındıİzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındıİzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındıİzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındı

16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...
Aranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralıAranan şüpheli ateş açtı: 2 asker yaralı
Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyorAli Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İlginizi Çekebilir

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı!

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Yaptıkları şey pahalıya patladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Günün en iğrenç haberi! Devriye gezen polisler yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.