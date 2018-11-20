İzmir'deki terör örgütünün hücre evine yönelik operasyon

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden teröristlere kente gelişlerinde barınma ve ulaşım imkanı sağlayan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, evlerinde yasaklanmış yayın ele geçirilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulandıktan sonra salıverildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MKP (Maoist Komünist Partisi) adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katılan 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde hücre evine düzenlenen operasyonda, terör örgütü MKP adına Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir ve Bursa'da MKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadeler, terör örgütünün, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sonrası kırsalda barınma imkanı bulamadıklarını ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İHA ve SİHA'ların desteğiyle havadan ve karadan yoğunlaşan operasyonlar sonrası teröristler, "kış üslenmesini yapamayacakları" bölgeyi terk etmenin yollarını arıyor.

İstihbarat raporları ve terörist ifadelerinde yer alan bilgilere göre, şehirlerin kırsalında barınamayan terör örgütlerinin silahlı mensupları, yurt dışına kaçmak için son dönemde batı illerine kaçma arayışı içerisinde. Geçen günlerde Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan teröristlerin Tunceli kırsalından kaçması bunu açık olarak gösteriyor.

Güvenlik güçlerinin saha hakimiyetini sağladığı bölgelerde, sığınakları yerle bir edilen, sözde lider kadrolarıyla büyük kayıplar veren teröristlere "bölgeyi terk edin" talimatı verildiği istihbarat raporlarında yer alıyor. Ancak yurt dışına kaçmak için şehir merkezlerine gelmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik de çalışmalar devam ediyor.