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İzmir'deki terör örgütünün hücre evine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:35 | Son Güncelleme

Tunceli'de tutuklanan 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kırsalda barınamayan ve kış üslenmesini geçiremeyeceklerini anlayan teröristlerin "bölgeyi terk edin" talimatıyla yurt dışına kaçmanın yollarını aradıkları belirtildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde hücre evine düzenlenen operasyonda, terör örgütü MKP adına Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü MKP (Maoist Komünist Partisi) adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katılan 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden teröristlere kente gelişlerinde barınma ve ulaşım imkanı sağlayan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, evlerinde yasaklanmış yayın ele geçirilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulandıktan sonra salıverildi.

- Kırsalda barınamayınca yurt dışına kaçmanın yollarını arıyorlar

İzmir ve Bursa'da MKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadeler, terör örgütünün, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sonrası kırsalda barınma imkanı bulamadıklarını ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İHA ve SİHA'ların desteğiyle havadan ve karadan yoğunlaşan operasyonlar sonrası teröristler, "kış üslenmesini yapamayacakları" bölgeyi terk etmenin yollarını arıyor.

İstihbarat raporları ve terörist ifadelerinde yer alan bilgilere göre, şehirlerin kırsalında barınamayan terör örgütlerinin silahlı mensupları, yurt dışına kaçmak için son dönemde batı illerine kaçma arayışı içerisinde. Geçen günlerde Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan teröristlerin Tunceli kırsalından kaçması bunu açık olarak gösteriyor.

Güvenlik güçlerinin saha hakimiyetini sağladığı bölgelerde, sığınakları yerle bir edilen, sözde lider kadrolarıyla büyük kayıplar veren teröristlere "bölgeyi terk edin" talimatı verildiği istihbarat raporlarında yer alıyor. Ancak yurt dışına kaçmak için şehir merkezlerine gelmeye çalışan örgüt mensuplarına yönelik de çalışmalar devam ediyor.

- Operasyon

İzmir'in Bornova ilçesinde terör örgütünün hücre evine yönelik MİT ve polisin yürüttüğü ortak operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen 2 terör örgütü MKP üyesi ile teröristlere yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 5 zanlı yakalanmış, yakalanan teröristlerin, terör örgütü adına Tunceli kırsalında silahlı eylemlere katıldıkları bildirilmişti.

Tunceli'ye gönderilen iki terörist güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Tunceli adliyesinde tutuklanmıştı.

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