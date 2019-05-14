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İzmir’deki terör soruşturmalarında toplam 17 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 10’u muvazzaf 12 şüpheli tutuklanırken, terör örgütü PKK/KCK’nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan da 5’i tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15’i muvazzaf 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 10’u muvazzaf 12 şüpheli tutuklanırken, terör örgütü PKK/KCK’nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan da 5’i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15’i muvazzaf 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u muvazzaf 12’si tutuklandı. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla, 1 albay ile 2 astsubay da sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PKK/KCK soruşturmasında 5 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK’ya finansal destek sağladıkları, terör örgütünün kırsal faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerindeki mensuplarına para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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