İzmir'deki trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önüne getirilen Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, hazırlanan platforma konuldu.

Vali Erol Ayyıldız, şehidin babası Hamdi Keleş'e başsağlığı diledi, kendisine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kısa süre önce polis teşkilatına katılan Buket Keleş'in insanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Buket Keleş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

Daha sonra şehidin naaşı, dualar eşiliğinde omuzlarda taşınarak tören mangası eşiliğinde cenaze aracına götürüldü. Bu sırada, şehidin kız kardeşi Dilek Tuna, bir polis memurunun şapkasını başına taktı.