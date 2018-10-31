İzmir'deki trafik kazası davası

İZMİR (AA) - Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah K. katılmadı. Taraf avukatları ile ölen lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar salonda hazır bulundu.

Duruşmada, dosyaya ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı.

Müşteki ailenin avukatı Sinan Sürücü, raporda bilimsel bir görüş olmadığını savunarak, "Rapor bağlayıcı değildir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu raporlarının mutlak kabulü gerektiren raporlar olmadığı yönünde karar vermiştir. Bu husus nazara alınarak dosyaya ilişkin üniversitelerden birinden kusur yönünden rapor alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Trafik polisinin raporuna itibar edilerek Adli Tıp raporu düzenlendiğini iddia eden ailenin diğer avukatı Berrin Aygün de "Raporun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bu nedenle biz üniversitelerden birinden hız ve kaza analizi yapacak rapor alınmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.