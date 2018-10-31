İzmir'deki trafik kazası davası

İZMİR (AA) - Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Bora Aşçılar'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Emrah K. katılmadı. Taraf avukatları ile ölen lise öğrencisinin babası Rıfat Osman ve annesi Hayal Aşçılar salonda hazır bulundu.
Duruşmada, dosyaya ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığı açıklandı.
Müşteki ailenin avukatı Sinan Sürücü, raporda bilimsel bir görüş olmadığını savunarak, "Rapor bağlayıcı değildir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Adli Tıp Kurumu raporlarının mutlak kabulü gerektiren raporlar olmadığı yönünde karar vermiştir. Bu husus nazara alınarak dosyaya ilişkin üniversitelerden birinden kusur yönünden rapor alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Trafik polisinin raporuna itibar edilerek Adli Tıp raporu düzenlendiğini iddia eden ailenin diğer avukatı Berrin Aygün de "Raporun hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bu nedenle biz üniversitelerden birinden hız ve kaza analizi yapacak rapor alınmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı Nevhan Akyıldız ise olayda video görüntüsü olmaması nedeniyle hız analizleri tespitinin yapılmasının mümkün olmadığını ve müvekkiline Adli Tıp raporunda kusur verildiği için yeniden rapor talep ettiklerini söyledi.
Dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderilmesine ve en az 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturacak şekilde taraf vekillerinin itirazları da nazara alınarak tarafların kusur durumunun tespitinin istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
- "Cezalandırılmasını istiyoruz"
Baba Osman Aşçılar, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun ölümünün üzerinden 587 gün geçtiğini belirterek, "Sanık alkollü bir şekilde çocuğu öldürdüğü halde 3 ay sonra tekrar trafiğe çıkabiliyor. Oğlum için açtığımız sosyal medya hesabındaki takipçileri takip ederek bizleri tahrik etmeye çalışıyor. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
- Olay
İzmir'in Konak ilçesinde 24 Mart 2017'de, gitar kursuna giden 16 yaşındaki lise öğrencisi Bora Aşçılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Vapur İskelesi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışırken Mehmet Emrah K'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
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