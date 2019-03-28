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İzmir'deki trafik kazası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıklar hakim karşısına çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanık Şahin Gürcü ve tutuksuz yargılanan sanık Fatma Zuhal Tanrıverdi ile taraf avukatları katıldı.

Tanrıverdi, olay günü eşi ve kızıyla Konak istikametinden Karşıyaka'ya doğru orta şeritten 65-70 kilometre hızla seyir halindeyken yol kontrolü yapıp sinyalini vererek sağ şeride geçtiğini, dönüşün olduğu noktaya geldiği sırada ise çarpma sesi duyduğunu söyledi.

Eşiyle araçtan indiğinde aracının hasar gördüğünü fark ettiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Kaza olduğunun farkında değildim. Kaza olduğunu eşim bana söyledi. Sonradan, kaza yapan aracın hızlı bir şekilde makas atarak geldiğini öğrendim." dedi.

Kazada kusurunun olmadığını savunan Tanrıverdi, karıştığı kazada bir kişinin öldüğünü öğrendiğinde üzüldüğünü dile getirdi.

Gürcü ise kazada hayatını kaybeden nişanlısı Bahar Öztürk ile Bornova'dan Karşıyaka'ya doğru ilerledikleri esnada sanığın kullandığı aracın önüne aniden gelmesiyle kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.

Tanrıverdi'nin savunmasında olaydan üzüntü duyduğunu dile getirmesine rağmen kendisinden ve nişanlısının ailesinden özür dilemediğini anlatan Gürcü, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 31 Ağustos 2017'de, Konak'tan Karşıyaka istikametine giden Şahin Gürcü (31) idaresindeki 35 KCZ 74 plakalı otomobil, Turan Mahallesi Altınyol mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce aynı yönde giden Fatma Zuhal Tanrıverdi (43) idaresindeki 35 YE 471 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarındaki beton bariyerlere çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Gürcü ve otomobildeki Bahar Öztürk (29) ağır yaralanmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra diğer aracın sürücüsü Tanrıverdi gözaltına alınmıştı.

Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, müşteki sanık Gürcü ve sanık Tanrıverdi hakkında, "Taksirle ölüme neden olma, taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla dava açmıştı.

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