İzmir'deki trafik kazası davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir otomobilin önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarptığı kazada bir kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanık Şahin Gürcü ve tutuksuz yargılanan sanık Fatma Zuhal Tanrıverdi ile taraf avukatları katıldı.

Tanrıverdi, olay günü eşi ve kızıyla Konak istikametinden Karşıyaka'ya doğru orta şeritten 65-70 kilometre hızla seyir halindeyken yol kontrolü yapıp sinyalini vererek sağ şeride geçtiğini, dönüşün olduğu noktaya geldiği sırada ise çarpma sesi duyduğunu söyledi.

Eşiyle araçtan indiğinde aracının hasar gördüğünü fark ettiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Kaza olduğunun farkında değildim. Kaza olduğunu eşim bana söyledi. Sonradan, kaza yapan aracın hızlı bir şekilde makas atarak geldiğini öğrendim." dedi.

Kazada kusurunun olmadığını savunan Tanrıverdi, karıştığı kazada bir kişinin öldüğünü öğrendiğinde üzüldüğünü dile getirdi.

Gürcü ise kazada hayatını kaybeden nişanlısı Bahar Öztürk ile Bornova'dan Karşıyaka'ya doğru ilerledikleri esnada sanığın kullandığı aracın önüne aniden gelmesiyle kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.