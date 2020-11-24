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İzmir’deki trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

24.11.2020 03:29 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Karabağlar istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan, Basri Y. idaresindeki 35 ADU 946 plakalı kamyon arıza yaptı. Bunun üzerine yolun sağında park haline aldığı araç için şoför Basri Y. yardım için bekledi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet Çeken (46) idaresindeki 35 AGV 597 plakalı Nissan marka cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın süratiyle lüks cip hurda yığınına döndü.

Polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti
Sarnıç Polis Merkezi’nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen cip şoförü Mehmet Çeken, kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Çeken’in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon şoförü gözaltına alındı
Öte yandan kazanın ardından kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çeken’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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