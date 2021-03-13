HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

İzmir’deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

13.03.2021 20:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir’deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, evindeki çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kendisinden haber alınmayan ve yakınları tarafından hakkında kayıp başvurusu bulunulan ‘Miraş Güneş’ adını kullanan trans birey Kadir Yüksel’in (36) dairesinden kötü kokular gelmeye başlayınca bina sakinleri durumu yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, Kadir Yüksel’i battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 şüpheli yakalandı
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler T.T., M.İ. ve S.G.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir’deki trans birey cinayeti ile ilgili 3 şüpheli yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Kan donduran cinayette yeni gelişme: 3 şüpheli yakalandıKan donduran cinayette yeni gelişme: 3 şüpheli yakalandı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

Trans bireyin cansız bedeni çekyatın içinde bulunmuştu! 3 şüpheli yakalandı

Kan donduran cinayette yeni gelişme: 3 şüpheli yakalandı

Eski milletvekili İsmail Bozdağ kalbine yenik düştü

Eski milletvekili kalbine yenik düştü

İzmir'de kadın cinayeti! Eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İzmir'de kadın cinayeti! Eşi tarafından vurularak öldürüldü

Eczaneler açık mı? İşte 14 Mart çalışma saatleri

Pazar günü eczaneler açık mı?

Tekirdağ'da korkutan yangın! Önünde piknik yaptıkları araç alev alev yandı

Önünde piknik yaptıkları araç alev alev yandı

Erzincan'da inişe geçtiği sırada düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

İnişe geçtiği sırada düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.