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İzmir’deki tutuklu müteahhitten şaşırtan paylaşım: "Mezarda oturuyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nın tutuklu müteahhiti, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından sosyal medyada paylaştığı gönderisinde 6.8 şiddetindeki bir deprem İzmir’deki yapıların yarısını yıkıp geçer’ ve ’Mezarda oturuyoruz’ yazdığı belirlendi.30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs tutuklanmıştı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nın tutuklu müteahhiti, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından sosyal medyada paylaştığı gönderisinde 6.8 şiddetindeki bir deprem İzmir’deki yapıların yarısını yıkıp geçer’ ve ’Mezarda oturuyoruz’ yazdığı belirlendi.
30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs tutuklanmıştı. Depremde yerle bir olan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı’nın müteahhiti olan Şerafettin A. da tutuklular arasında yer aldı. Şerafettin A.’nın, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ile ilgili paylaştığı gönderiler ortaya çıktı. Şerafettin A.’nın 26 Ocak’taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4’te1’i" yazan bir paylaşım yaptığı görüldü. Tutuklu müteahhitin, bu paylaşımı 31 Ekim’de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.

"Mezarda oturuyoruz"
Öte yandan Şerafettin A. isimli tutuklu müteahhitin Elazığ depreminden sonra paylaştığı gönderinin altına yapılan yorumlar ve verdiği cevaplar da dikkat çekti. Bir vatandaşın, “Yıkılan binaların müteahhitlerini şehrin meydanına asalım” yorumuna Şerafettin A.’nın, “ Hocam evet yanlış yapan çok müteahhit var. Onları asalım ama 1999 öncesi metrekareye 22 kilo düz demir döşeniyordu, statik hesaplar böyleydi. Bugün 60 kilo nevrüllü demir döşeniyor. O günkü hesaplarla bugünkü hesaplar çok farklı. Acilen kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. 6.8’lik bir deprem, İzmir’deki yapıların yarısını yıkar geçer. Oturduğumuz evlere kator yaptırsak hemen yıkım kararı çıkar. Şu an mezarda oturuyoruz” şeklinde verdiği cevap verdiği ortaya çıktı.

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