İzmir’deki tutuklu müteahhitten şaşırtan paylaşım: "Mezarda oturuyoruz"

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nın tutuklu müteahhiti, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından sosyal medyada paylaştığı gönderisinde 6.8 şiddetindeki bir deprem İzmir’deki yapıların yarısını yıkıp geçer’ ve ’Mezarda oturuyoruz’ yazdığı belirlendi.

30 Ekim tarihinde merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 7 şahıs tutuklanmıştı. Depremde yerle bir olan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı’nın müteahhiti olan Şerafettin A. da tutuklular arasında yer aldı. Şerafettin A.’nın, 24 Ocak’ta meydana gelen Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ile ilgili paylaştığı gönderiler ortaya çıktı. Şerafettin A.’nın 26 Ocak’taki paylaşımında, "40 yıllık birikimimle söylüyorum. 1999 öncesinde yapılan tüm binaların yıkılıp yenilenmesi farzdır. Statik hesaplar bugünün 4’te1’i" yazan bir paylaşım yaptığı görüldü. Tutuklu müteahhitin, bu paylaşımı 31 Ekim’de yeniden paylaşarak "Ne kadar haklı olduğum şimdi daha iyi anlaşılıyor" notuyla bir kez daha paylaştığı görüldü.