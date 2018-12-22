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İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 08:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 19 zanlıdan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 18 Aralık'ta düzenlediği operasyon kapsamında 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık iki aylık takip sonrası yapıldığı bildirilen operasyonda kentteki uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurulduğu belirtildi.

Operasyonda ruhsatsız üç av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği de kaydedildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında düzenlediği eş zamanlı operasyonda öncelikle 16 zanlı yakalanmıştı. Kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de destek vermişti.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü narkotik operasyon uyuşturucu zanlı

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