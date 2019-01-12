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İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğinin ortaya çıkarıldığı operasyon kapsamında 200 kilogram skunk daha ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir tatil köyüne düzenlenen operasyon kapsamında genişletilen soruşturmada, 200 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) daha ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, Foça ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada 200 kilogram skunk daha ele geçirildi.

Böylece operasyon kapsamında 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirilmiş oldu.

Uyuşturucuyu yurt dışından getirdiği tespit edilen bir yabancı uyruklu zanlının yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Derinleştirilen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

- Operasyon

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı B.Ö'nün de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü.

Polis kamerasına yansıyan operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği ortaya çıkarılmıştı.

Operasyonun Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti.

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