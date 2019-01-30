İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında ilçe jandarma komutanının da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde tatil köyüne yapılan operasyonda 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar beş uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100 mermi, iki pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu’nun da bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu’nun da bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

