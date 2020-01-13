HABER
  4. İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 07:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki operasyonda 525 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A. ve M.K.'nın satmak için esrar temin ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bir otelde kayıt yaptırmadan konakladığını belirleyen ekipler, otel odasında yaptıkları aramada, 525 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralıSoygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı
Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildiSultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme izmir uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İzmir ve Manisa'da deprem! (AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler)

Peş peşe depremler! İzmir, Manisa...

İstanbul'da soyguncu dehşeti

İstanbul'da soyguncu dehşeti

Filipinler'deki Taal Yanardağı bir kez daha patladı

Filipinler'deki Taal Yanardağı bir kez daha patladı

İzmir'de alacak verecek kavgasında bıçaklar çekildi : 1 ölü

İzmir'de alacak verecek kavgasında bıçaklar çekildi : 1 ölü

Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar

Taksici gördü! ATM'leri ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.