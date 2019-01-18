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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'de kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de kent genelinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Son haftalarda, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde, 'torbacı' denilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda, sokak aralarında ve okul önlerinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen 40 şüpheli gözaltına alındı. Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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