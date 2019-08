İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Pakdemirli, teknik konuları teknik insanların konuşması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bazı kesimlerde okumadan alim yazmadan katip olan insanlar var. Yani herkes her konuda her şeyi bildiğini iddia ediyor ama konu son derece teknik bir konudur. Teknik konuda orman mühendislerinin konuşması lazım. Orman teşkilatı olarak teşkilatımız iyi olmakla birlikte daha iyiye her zaman hazırlar. Yeni teknolojilerin denenmesi, en iyi şekilde kullanılması, eğitilmesi konularında her dakika her gün kendisini daha iyiye getirme çabası içindeyiz."

- İlk kez gece uçuşu

Pakdemirli, Türkiye'de ilk kez dün gece uçuşu gerçekleştirerek, termal kameraları ve lazer koordinat bulucuları kullandıklarını aktardı.

Sabah saatlerinde yangının neredeyse kontrol altına alındığını dile getiren Pakdemirli, gün içinde de mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

- Yangınla mücadelede uçakların kullanılmaması

Pakdemirli, yangında uçakların kullanılmamasına ilişkin tartışmalara da değinerek, şöyle devam etti: