HABER

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:03 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve üç işletmeye de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir ekmek fabrikasında gece saat 00.30’da başlayan yangında dört işletme zarar gördü.

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir ekmek fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve üç işletmeye de sıçrayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir ekmek fabrikasında gece saat 00.30’da başlayan yangında dört işletme zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmazken, sabah saatlerinde yapılan soğutma çalışmalarıyla beraber yangının sebep olduğu hasar daha net ortaya çıktı. Yangında zarar gören makarna fabrikasının sorumlusu olan İbrahim Bahçıvan, “Yangın yandaki fabrikada bulunan fabrikadan çıkmış. Yarım saat içerisinde bizim fabrikamıza da yayılmış. Makinelerimiz gitti. Makinelerimizin hepsi İtalya’dan geliyor. Bu makinelerin kurulumu bile 7-8 ay sürüyor” dedi.

"Alevler yükseliyordu"
Bir diğer fabrikanın çalışanı Ahmed Erkan ise, “Yangın çıktıktan yarım saat sonra buradaydık. Geldiğimizde alevler yükseliyordu. Fabrikaya girdik, dumanlar toplanmaya başlıyordu. İtfaiyecilere yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

İzmir’deki yangında 4 fabrika kullanılamaz hale geldi

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Sultangazi’de bulunan hurdalık alan alev alev yandıSultangazi’de bulunan hurdalık alan alev alev yandı
Yoldan çıkan araç sürücüsü hayatını kaybettiYoldan çıkan araç sürücüsü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.