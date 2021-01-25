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  4. İzmir’deki yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi

İzmir’deki yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi

25.01.2021 00:20 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilendiği düşünülen 2 kişiden biri olan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilendiği düşünülen 2 kişiden biri olan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında alevler bir anda büyüyerek daireyi ve üst katı sarmaya başladı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

2 kişi alevlerden kurtarıldı
Yangında evde mahsur kalan Sevgi U. (27) ve Mustafa K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sevgi U., sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Mustafa K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevgi U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa K.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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