İzmir'deki yol vermeme kavgası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada darbedilen kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilmesinin ardından hayatını kaybeden Mustafa Atmaca'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan M.Y, O.K. ve Ç.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Dün, otomobiliyle Nilüfer Kavşağı'ndan geçtiği sırada yol vermeme nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsü ve yanındakiler tarafından darbedilen Mustafa Atmaca, Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmişti.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atmaca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.Y, O.K. ve Ç.V'yi gözaltına almıştı.

