HABER

İzmir'deki yüzde 15'lik su zammına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: "Seçimlerin ardından sözde yüzde 10 su indirimi müjdesi ile halkı kandırdılar. Faturalar vatandaşın elinde patladı. Şimdi de 2020'nin ilk ayı itibarıyla yüzde 15 zam kararı aldılar"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin şebeke suyuna yaptığı yüzde 15 zamma tepki gösterdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in CHP'li yerel yönetimlerinde en temel ihtiyaç olan su konusunda hep sorun yaşandığını aktardı.

Yaşanan sorunların faturasını İzmirli vatandaşların ödediğine dikkati çeken Kerem Ali Sürekli, şunları kaydetti:

"Seçimlerin ardından sözde yüzde 10 su indirimi müjdesi ile halkı kandırdılar. Faturalar, vatandaşın elinde patladı. Şimdi de 2020'nin ilk ayı itibarıyla yüzde 15 zam kararı aldılar. Gördes Barajı'ndan İzmir'in kapısına kadar getirdiğimiz içme suyunu bekletenler de kendileri. Tembellik mi iş bilmemezlik mi anlamadık. Su gibi hayati bir meselede bu denli ilgisiz olmaları, ihmallerle dolu bir deneyim sergilemeleri kabul edilemez. Olan İzmirli'ye, İzmir'e oluyor."

Sürekli, 59 milyon metreküp içme suyunun şehre verilmesi için İZSU'nun kılını kıpırdatmadığını, kötü altyapı nedeniyle yaşanan su kaçaklarının faturasının da vatandaştan çıkarıldığını vurgulayarak, "İş, şov yapmaya geldiğinde oldukça başarılılar ama sonuç hep içler acısı. Yaptıkları su zammı da bu temiz içme suyunu barajda bekletmeleri de İzmir'e reva değil. Büyük emek ve yatırımlarla sağladığımız bu içme suyunu İzmir halkına ulaştırmak onların sorumluluğunda. Görülüyor ki bu sorumluluğu yerine getirmek, çalışmak yerine, açıklarını vatandaşın cebinden tamamlamayı tercih ediyorlar. Eğer beceremeyeceklerse bunu da biz yapalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'in su meselesini yıllardır hassasiyetle sahiplendiğine işaret eden Kerem Ali Sürekli, Erdoğan'ın önemli yatırımlarla çözüm ürettiğini kaydetti.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert tepki:Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a sert tepki:
Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah demeErdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah deme
Anahtar Kelimeler:
ak parti belediye Kerem Ali Sürekli Su tunç soyer zam

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı!

Erdoğan'dan Bakan Kurum'a canlı yayında uyarı: İnşallah maşallah deme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Erdoğan'dan Macron'a çok sert 'NATO' tepkisi

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a çağrı: Adli mercilere başvur

Mansur Yavaş için sert sözler: Kızarmayan yüzü belki kızarır

Son dakika: Bakan Gül'den Alevi ailenin evine işaret konulması olayıyla ilgili açıklama

İzmir'deki skandal olaya ilişkin yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.