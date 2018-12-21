İzmir'deki zabıtaya rüşvet operasyonu

İZMİR (AA) - Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bazı zabıta memurlarının rüşvet alıp verdiği iddiasına ilişkin hukuk dışı oluşumlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Pekdaş, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta, İzmir Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Zabıta Müdürlüğünde görev yapan 10 personelin gözaltına alındığını, 3'ünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlattı.

Zabıta memurlarından 1'inin tutuklandığını, diğerlerinin ise serbest bırakıldığını aktaran Pekdaş, "Şunu belirtmek isterim ki soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur." ifadelerini kullandı.

Pekdaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı gereği Konak Belediyesinin her türlü denetime ve incelemeye açık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: