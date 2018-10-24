İzmir'den 15 kaçak göçmenin cenazesi, Irak'a gönderildi

İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında, 14 Ekim'de meydana gelen kazada, kasasında yabancı uyruklu kaçak göçmenler bulunan kamyon, su kanalına devrildi. Kazada aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Mustafa Yılmaz (35) dahil 27 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlere İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kamyon kazasında ölen 23 kişiden 13'ünün cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Alınan cenazeler, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nce gönderilen heyet ve Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Ahmet Star'ın koordinesinde önce İstanbul'a, buradan da Irak Hava Yolları'na ait uçakla çeşitli kentlerde toprağa verilmek üzere Irak'a gönderildi.

Davut CAN- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kamyon kazasında hayatını kaybeden 23 kaçak göçmenden 13'ünün cenazesi, otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Irak'a götürüldü. Öte yandan 1'i Karaburun açıklarında batan teknede yaşamını yitiren, 1'i de Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayatını kaybeden 2 Iraklı göçmenin cenazesi de Irak'a gönderildi.

Öte yandan 10 Ekim'de, Karaburun açıklarında teknelerinin batmasıyla yaşamını yitiren 8 kaçak göçmenden 1'inin cansız bedeni ile Kuşadası'nda ölen 1 kaçak göçmenin cenazesi de diğerleri gibi aynı kafile tarafından teslim alınıp, Irak'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Ahmet Star, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a ile diğer yetkililere, kendilerine sağladıkları kolaylık ve imkanlar için teşekkür etti.

