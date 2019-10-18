İzmir'den 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü, Amerika ile yapılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için lokma döküldü, görev yapan askerler için Fetih Suresi okundu.

​TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu bertaraf etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek için yürütülen, ABD ile yapılan uzlaşma çerçevesinde 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İzmir'de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen tarafından gerçekleştirilen etkinliğe sendika üyeleri katıldı. Cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda şehitlerin anısına lokma döküldü. Lokma döküldükten sonra harekatta görev yapan askerler için fetih suresi okundu. Duaların ardından etkinlik sona erdi.

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