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İzmir’den Avrupa’ya uzanan ‘çağrı merkezi’ dolandırıcılığı

03.12.2020 01:29 | Son Güncelleme:
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İzmir’de çağrı merkezleri kurarak Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere iletişime geçtikleri Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, lideri ve yönetici kadrosu ile bir kısım üyeleri İzmir’de, bir kısım üyelerinin Türk ve Alman vatandaşı olan Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzereyabancı şahıslara yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Elde ettikleri gelirleri kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirmişlerÇalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç.

İzmir’de çağrı merkezleri kurarak Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere iletişime geçtikleri Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, lideri ve yönetici kadrosu ile bir kısım üyeleri İzmir’de, bir kısım üyelerinin Türk ve Alman vatandaşı olan Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere
yabancı şahıslara yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Elde ettikleri gelirleri kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirmişler
Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S’nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.

48 adrese operasyon düzenlendi
Polis ekiplerince, şüphelilerin yakalanması ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarına el konulması amacıyla İzmir merkez ve ilçelerinde 48 adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon Euro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın, 20-25 kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

31 şüpheli gözaltına alındı
Operasyon kapsamında 26 şüpheliden, aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 21’i gözaltına alındı. Aramada suça karıştığı tespit edilen kişilerle gözaltı sayısı 31’e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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