İzmir’den Avrupa’ya uzanan ‘çağrı merkezi’ dolandırıcılığı

İzmir’de çağrı merkezleri kurarak Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere iletişime geçtikleri Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirdikleri ve burada örgüt yöneticileri ile üyeleri adına gayrimenkul alma, şirket kurma yöntemi ile akladıkları iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, lideri ve yönetici kadrosu ile bir kısım üyeleri İzmir’de, bir kısım üyelerinin Türk ve Alman vatandaşı olan Avrupa’nın değişik yerlerinde faaliyet gösteren ve başta Almanya olmak üzere

yabancı şahıslara yönelik "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayının aydınlatılması üzerine 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Elde ettikleri gelirleri kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirmişler

Çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen, liderliğini Amar S’nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M, Halit D, Halil Ç. ve Hikmet S’nin yaptığı suç örgütünün çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu, Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye’ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği belirtildi.