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İzmir'den çaldıkları otomobille Aydın'da yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

İZMİR'den çaldıkları otomobille Aydın'a giden H.T. (22) ve M.K.

İzmir'den çaldıkları otomobille Aydın'da yakalandılar

İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA) - İZMİR'den çaldıkları otomobille Aydın'a giden H.T. (22) ve M.K. (23), polis ekiplerince Söke ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, dün, 35 DD 5523 plakalı otomobille İzmir'den gelip, Aydın'ın Didim ilçesi yönüne giden sürücü M.K.'yi durdurmak istedi. Yanında arkadaşı H.T. de bulunan M.K., polisin uyarısını dinlemedi. Kaçmaya başlayan M.K.'nin peşine düşen ekipler, saat 23.00 sıralarında, Söke- Milas yolu üzerinde aracı durdurdu. Polisin otomobilde yaptığı aramada; pompalı tüfek, tabanca ve mermi ile metamfetamin ele geçirildi. 'Otomobil hırsızlığı'ndan arandığı belirlenen H.T. ve M.K.'nin, aracı İzmir'in Buca ilçesinden çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan ikili, emniyete götürüldü.

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İzmir'den çaldıkları otomobille Aydın'da yakalandılarİzmir'den çaldıkları otomobille Aydın'da yakalandılar

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