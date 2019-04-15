İzmir'den Çanakkale'ye kanoyla 'barış' yolculuğu

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'den Çanakkale gitmek üzere kanoyla yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, Foça ilçesinde mola verdi. Savaşın getirdiği acıların unutulmamasını isteyen ve barışa dikkat çeken Gürbüz çiftini, Foça Limanı girişinde Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün küçük yelkencileri selamladı. Karşıyaka ilçesinden denize açılan, ilaç firmasının satış müdürü Gülhun Gürbüz ve grafik tasarımcısı eşi İlker Gürbüz, bu sabah kürek çekerek Foça Limanı'na ulaştı. Liman girişinde Foça Yelken ve İhtisas Kulübü'nün sporcuları tarafından karşılanan Gürbüz çiftine, sevgi gösterilerinde bulunuldu. Foça Belediye Meclis üyeleri Hakan Barçın ve Tuncay Şentürk, Yelken Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Berk Bayraktutan, Foça Belediyesi sosyal işler sorumlusu Oğuzhan Çakırefe, çiftin yakınlarınının ilçeye getirdiği 6 yaşındaki kızı Mira Gürbüz de liman içinde çifti bekledi. Daha sonra sosyal tesiste yelkencilerle buluşan Gürbüz çifti, açıklama yaptı. Avustralyalı bir çiftle bir araya gelerek, 'Çanakkale Savaşı'nı ve Anzakları' konuştuklarını anlatan İlker Gürbüz, "Peşi sıra 2 ayrı kanoyla 9 gün boyunca kürek çekerek, 180 deniz mili yol gideceğiz. Kara Savaşları'nın başladığı tarihte, orada olmak istiyoruz. Savaşın ve acılarının unutulmaması için yolculuğumuzu 'Bizi Unutma' başlığıyla yapıyoruz" dedi. Dedesinin de Çanakkale şehidi olduğunu belirten İlker Gürbüz, "Dileğimiz artık savaşlar olmasın. Ama rotalarımız üzerinde bile savaşın izlerini görüyoruz. Mülteci botları ve kaçaklarla karşılaşıyoruz. Bulduğumuz eşyalar, gördüğümüz manzaralar içimizi acıtıyor. Savaş olmasın, barış kazansın istiyoruz" diye konuştu. Bu ülkenin kadın- erkek hep birlikte mücadele edip kurtarıldığını hatırlatan Gülhun Gürbüz de, "Kadınlar erkeklerle birlikte bu savaşın içinde olmuş. Dolayısıyla ben de bir kadın olarak, bu yolu eşimle birlikte gitmek istedim. Çünkü kadın olarak çok güçlüyüz. Kadının gücünü gösterip, savaşın birlikte kazanıldığına da vurgu yapıp, yolculuğu birlikte yapıyoruz" dedi.



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