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İzmir’den Elazığ’a ilk yardım tırı gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

İzmir’den Elazığ’a ilk yardım tırı gönderildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Elazığ depreminin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Sabah saatlerinde battaniye, kuru gıda ve kışlık giysiden oluşan ilk yardım tırı yola çıktı.
Elazığ’da meydana gelen depremin ardından itfaiye arama kurtarma ekiplerini hemen bölgeye gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için 500 battaniye, içinde zeytin, zeytinyağı, bal, pirinç olan 500 kuru gıda paketi, çocuklar için mont ve bot yüklü yardım tırını yola çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İzmirliler’i de Elazığ’ın iklim koşulları dikkate alınarak yapılacak yardımlara katkı sağlamaya çağırdı.
Vatandaşlar, battaniye, uyku tulumu, kışlık bot, mont, çorap, giysi, el feneri, çocuklar için bez, kuru gıda gibi yardımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski Gürçeşme Huzurevi’ndeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yardımlar Şube Müdürlüğüne ulaştırabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağışlanacak ürün sayısının fazla olması halinde yardımları İzmirliler’in ev ve iş yerlerinden teslim alacak. Yapılacak yardımlarla ilgili 0 232 293 45 97 numaralı telefon hattından bilgi alınabilecek. Yardımların toplanacağı adres, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yardımlar Şube Müdürlüğü-Laleli Mahallesi Menderes Caddesi No: 420 Buca (Eski Gürçeşme Huzurevi) olarak belirtildi.

İzmir’den Elazığ’a ilk yardım tırı gönderildi

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